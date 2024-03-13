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Юрист «Спартака»: «Насколько я знаю, Промес жив-здоров»

13 Марта 2024 • 16:47 Комментировать

Татьяна Завьялова, которая является юристом «Спартака», высказалась о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

Как известно, в конце зимы Промес не смог улететь со «Спартаком» в Россию после завершения зимних сборов. Футболиста задержали по причине оставления им места дорожно-транспортного происшествия.

«Насколько я знаю, Промес жив-здоров», - цитирует Завьялову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на девять очков.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 14 марта – против «Оренбурга» в Кубке России. 

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Евро-Футбол.Ру,
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