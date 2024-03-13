Агент Тормены: «Отставка Ивича никак не должна повлиять на Витора»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Конечно, я в курсе ухода Владимира Ивича. Касаемо моего клиента, это не должно никак повлиять на него. Он большой профессионал и очень счастлив в клубе и будет оставаться профессионалом и дальше. В любом случае, Виктор будет работать ради достижения командных целей», — сказал Норманд.

Напомним, официально об отставке Ивича было объявлено сегодня, 13 марта. Вчера «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) и завершили свои выступления в этом турнире.