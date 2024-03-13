Ивич обратился к болельщикам «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

— Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего, — цитирует Ивича телеграм-канал «РБ Спорт».

Напомним, в среду, 13 марта, «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с сербским специалистом, не назвав причину расторжения контракта.

Ивич возглавлял «быков» с января прошлого года. В текущем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» всего на один зачетный балл.