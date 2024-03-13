Бышовец назвал основную причину увольнения Ивича из «Краснодара»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

По мнению Бышовца, Ивичу не удалось с пользой провести зимнюю паузу и создать хорошую атмосферу в команде.

«Основная проблема заключается в том, что не удалось создать необходимую атмосферу в команде. Это решение было неожиданным, однако к нему следовало быть готовым», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Также эксперт предположил, что отставка Ивича может быть связана с ситуацией в «Спартаке».

Отметим, что Ивич проработал в «Краснодаре» чуть больше года. Под его руководством «быки» смогли дойти до финала Кубка России, а также завершить первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ на первой строчке в турнирной таблице.