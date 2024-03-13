Булыкин: «Краснодар» мог дать Ивичу ещё пару матчей

Экс-игрок «Байера» Дмитрий Булыкин высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с должности наставника «Краснодара».

По мнению эксперта, у «быков» были серьезные причины для снятия тренера.

«Команда вылетела из Кубка России, потеряла первое место, показывает незрячую игру после зимней паузы и это все наложило отпечаток», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

При этом специалист считает, что Ивичу можно было бы дать еще несколько матчей на исправление ситуации, ведь сейчас будет большая пауза в лиге.

Как сообщалось ранее, новым главным тренером «Краснодара» станет Мурад Мусаев, который подпишет контракт с клубом до конца текущего сезона.