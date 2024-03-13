Агент Барбоза: «По моим сведениям, Галицкий часто вмешивается в дела тренерского штаба «Краснодара»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

По мнению Барбозы, владелец клуба Сергей Галицкий имеет право принимать такие решения.

«Президент имеет полное право на подобные решения, ведь это его частный клуб. По моим сведениям, он часто вмешивается в дела тренерского штаба, определяя состав и тактику», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

При этом агент назвал Ивича перспективным специалистом, который имеет светлое будущее.

Напомним, вчера, 12 марта, «Краснодар» Ивича вылетел из Кубка России уступив в 1/4 финала (Пути регионов) «Химкам» (0:2). В чемпионате страны «быки» сейчас занимают вторую строчку в таблице, набрав 39 очков в 20 матчах.