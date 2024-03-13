Кривцов назвал неожиданным увольнение Ивича

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Неожиданность для всех нас… Спасибо за всё, тренер! Большая честь было работать вместе с вами», — написал футболист в телеграм-канале.

13 марта стало известно о том, что руководством «Краснодара» приняло решение об увольнении главного тренера Владимира Ивича. На момент ухода специалиста из команды «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

Ранее в СМИ появилась информация, что между руководством и тренером был конфликт.

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