Бушманов — об увольнении Ивича: «Краснодар» поторопился

Российский тренер Евгений Бушманов отреагировал на увольнение Владимира Ивича с должности наставника «Краснодара».

По мнению специалиста, в стане кубанского клуба поторопились с данным решением.

— Понятно, что весенние игры прошли провально и по игре, и по результату. Другое дело, что надо смотреть всю картину, — приводит слова Бушманова Metaratings.

Эксперт отметил, что «Краснодар» находится в чемпионской гонке, поэтому, наверное, отставка Ивича произошла не только из-за результатов команды.

После 20 туров «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.