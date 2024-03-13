Ещенко высказался об отставке Ивича в «Краснодаре»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос, подходит ли Владимир Ивич на должность главного тренера «красно-белых». Как известно, в среду об отставке сербского специалиста объявил «Краснодар».

«Тут и речи не должно быть. Я не могу понять, почему его уволили из «Краснодара», - цитирует Ещенко «РБ Спорт».

Ещенко допустил, что Ивича могли отправить в отставку из-за конфликтов.

Напомним, что во вторник «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России. А ранее краснодарские «быки» потеряли первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив на вершину «Зенит».