Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не верит, что Владимир Ивич может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Это всё не по-футбольному выглядит. Я думаю, что в «Краснодаре» что-то произошло. Или же решение принимал нефутбольный человек, такое тоже может быть, это станет известно после того, как объявят эту причину или она вылезет в околофутбольных кругах, потому что сложно скрыть правду от тех людей, которые работают в футболе и всех знают.

Я ожидал, что «Краснодар» ещё до зимнего перерыва начнёт сдавать позиции, а сейчас вернулось всё в футбольную плоскость, и здесь сложно было на что-то рассчитывать. Но с зимней паузы можно было выйти с лучшей игрой и лучшей подготовкой.

Возможный приход Ивича в «Спартак»? Я думаю, он не подходит для этой команды, я думаю, там тоже это понимают и вряд ли пригласят в «Спартак». Если пригласят, то я буду долго смеяться», — сказал Булыкин.