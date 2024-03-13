Пикущак — об отставке Ивича: «Это было решение Галицкого»

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

По мнению Пикущака, решение об увольнении Ивича принимал лично владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

«Я считаю, что это было решение Галицкого, которое имеет свою логику, но только он может её понять. Для меня это выглядит странно», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что новым наставником «Краснодара» станет Мурад Мусаев, ранее уже работавший в клубе.

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.