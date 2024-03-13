Деменко: «Вариант с «Краснодаром» является для Мусаева очень хорошим»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о возможном назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера южан.

Напомним, сегодня, 13 марта, «Краснодар» официально объявил об отставке сербского специалиста Владимира Ивича. Одним из претендентов на вакантную должность является Мусаев, ранее уже работавший в клубе.

«Вариант с «Краснодаром» является для него (Мусаева) очень хорошим. Он уже был в этой команде, многое знает», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» заснимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч «быки» проведут 30 марта против «Локомотива».