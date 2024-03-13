Заварзин: «Надо было дать Ивичу доработать чемпионат»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Эксперт считает, что руководству клуба необходимо было дать Ивичу возможность доработать нынешний сезон до конца.

«Конечно, надо было Ивичу дать доработать чемпионат. Ведь матчей осталось сыграть с гулькин нос», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Напомним, Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года. Под руководством сербского тренера «быки» смогли дойти до финала Кубка России, а также завершить в лидерах первую часть нынешнего розыгрыша чемпионата страны.