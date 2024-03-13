В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом

Новым главным тренером «Спартака» может стать Артур Жорже, который возглавляет «Брагу». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет тренера.

Не запутаться в Артурах Жорже!

В российском футболе уже работал Артур Жорже. Португальский специалист в 2004 году возглавил ЦСКА. Однако сватают сейчас другого тренера с таким же именем. Тот, «армейский», Артур Жорже, к сожалению, ушёл из жизни в феврале этого года в возрасте 78 лет.

В «Спартак» же слухи отправляют главного тренера «Браги», которому 1 января исполнилось 52 года. Если уж заканчивать тему тёзок, то стоит отметить, что сын этого наставника также известен как Артур Жорже. Ему 29 лет, и он является действующим футболистом, играя на позиции защитника в «Фаренсе».

Предан «Браге»

Артур Жорже, которого сватают в «Спартак», почти всю карьеру провёл в «Браге». Он является воспитанником клуба. С 1992 по 2004 год Жорже провёл за команду более 200 матчей во всех турнирах. Однако в те годы «Брага» ни на что всерьёз не претендовала. На счету Жорже также есть матчи за молодёжную сборную Португалии. Игровую карьеру он завершил в «Пенафьеле» в 2005-м.

Тренерскую карьеру Жорже начинал в «Фамаликао», но в 2010-м перебрался в «Брагу», поработал с юношами и второй командой. Позже были недолгие периоды в маленьких португальских клубах «Тирсенсе» и «Лимианосе». В 2017-м Жорже вернулся в «Брагу», где за пять лет прошёл путь от юношей и второй команды до главной. С 2022 года наставник возглавляет основной состав.

Тренерские успехи

По итогам прошлого сезона «Брага» пробилась в Лигу чемпионов, опередив в чемпионате лиссабонский «Спортинг». В группе португальцы оказались с «Реалом», «Наполи» и «Унионом», заняли третье место и вылетели в Лигу Европы. Правда, уже на первой же стадии португальцы сенсационно уступили «Карабаху» из Азербайджана. В текущем сезоне повторить успех «Браге» будет сложно. Она всё ещё может занять вновь третье место (отставание от «Порту» составляет всего 5 баллов), но в новом розыгрыше Лиги чемпионов от чемпионата Португалии будет лишь два участника.

Зато в этом сезоне «Брага» выиграла Кубок лиги. Это третий по значимости трофей Португалии после чемпионата и кубка, но в условиях не слишком богатой на успехи истории клуба это вполне себе достижение.

Стиль

Что касается игровой концепции Жорже, то стоит отметить следующее. «Брага» преимущественно действует в четыре защитника с низким блоком. При этом команда предпочитает много владеть мячом, переводя его с фланга на фланг в поисках свободного пространства.

При владении защитники располагаются довольно широко, а один из центральных часто поднимается в середину поля для создания большинства. Важную роль у Жорже играют латерали, которые призваны кроссами доставлять мяч в штрафную соперника. Те, в свою очередь, часто получают мяч после длинных диагоналей.

При этом в атаке Жорже прививает игру в одно-два касания со стеночками, игрой на третьего, но, правда, без забеганий. В целом болельщикам «Спартака» может понравиться такой игровой стиль.

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Роман Андреев