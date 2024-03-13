Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением об отставке Владимира Ивича из «Краснодара».

- Я бы не торопился, ещё бы пару туров посмотрел. Все понимают, что во вчерашней кубковой игре с «Химками» особой заряженности по-любому не было. Играли ребята, которые раньше мало выходили на поле. Конечно, обидно, что потеряли очки дома в первом матче года с «Рубином». Но я не увидел после двух последних туров чемпионата чего-то такого, из-за чего Ивича надо было бы убирать.

Бывает, что ты готовишься-готовишься на сборах, а как начинается или возобновляется чемпионат, так что-то не получается. У кого-то сразу идёт спад, а у кого-то, наоборот, в первый месяц подъём, а потом спад.

Новый тренер будет предъявлять какие-то свои требования и делать перестроения, и для этого всё равно нужно время. Дай бог, чтоб «Краснодар» выполнил стоящую перед ним задачу с новым тренером. Опять же, я бы не увольнял сейчас Ивича. Ничего сверхъестественно плохого у «Краснодара» в марте не произошло. Ещё бороться и бороться. Зачем давать соперникам повод считать, что у тебя разлад? Моё мнение такое.