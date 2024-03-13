Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин – об отставке Ивича: «Зачем давать соперникам повод считать, что у тебя разлад?» эксклюзив

13 Марта 2024 • 15:10 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением об отставке Владимира Ивича из «Краснодара».

- Я бы не торопился, ещё бы пару туров посмотрел. Все понимают, что во вчерашней кубковой игре с «Химками» особой заряженности по-любому не было. Играли ребята, которые раньше мало выходили на поле. Конечно, обидно, что потеряли очки дома в первом матче года с «Рубином». Но я не увидел после двух последних туров чемпионата чего-то такого, из-за чего Ивича надо было бы убирать.

Бывает, что ты готовишься-готовишься на сборах, а как начинается или возобновляется чемпионат, так что-то не получается. У кого-то сразу идёт спад, а у кого-то, наоборот, в первый месяц подъём, а потом спад.

Новый тренер будет предъявлять какие-то свои требования и делать перестроения, и для этого всё равно нужно время. Дай бог, чтоб «Краснодар» выполнил стоящую перед ним задачу с новым тренером. Опять же, я бы не увольнял сейчас Ивича. Ничего сверхъестественно плохого у «Краснодара» в марте не произошло. Ещё бороться и бороться. Зачем давать соперникам повод считать, что у тебя разлад? Моё мнение такое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ Владимир Ивич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью, оставив «Арсенал» на вершине АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
17:20 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогостоящий свободный агент с российским паспортом
17:15 · Кубок России
Чернов считает, что «Ростов» может выиграть Кубок России
17:05 · Россия. Премьер-лига
Юрист «Спартака» высказалась о мировом соглашении с Газизовым
16:47 · Россия. Премьер-лига
Юрист «Спартака»: «Насколько я знаю, Промес жив-здоров»
16:42 · Кубок России
Гранат: Надеюсь, «Динамо» добьётся нужного результата в матче с «Зенитом»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «При Абаскале мы видим в «Спартаке» только какие-то проблемы и интриги»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Червиченко заявил, что «Спартаку» нужно быстрее хватать Ивича
16:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Тормены: «Отставка Ивича никак не должна повлиять на Витора» эксклюзив
16:23 · Россия. Премьер-лига
Ивич обратился к болельщикам «Краснодара»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал основную причину увольнения Ивича из «Краснодара»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодар» мог дать Ивичу ещё пару матчей
16:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «По моим сведениям, Галицкий часто вмешивается в дела тренерского штаба «Краснодара»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Кривцов назвал неожиданным увольнение Ивича
16:04 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — об увольнении Ивича: «Краснодар» поторопился
15:57 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался об отставке Ивича в «Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем