Бояринцев: «Мне обидно за Ивича, ему нужно было дать время»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

По мнению Бояринцева, «Краснодар» поспешил с увольнение сербского специалиста, который проделал хорошую работу в нынешнем сезоне.

«Лично мне обидно за Ивича, он вместе со своим тренерским штабом проделал большую работу. Ивичу нужно было дать ещё время, чтобы команда исправила ситуацию и снова начала побеждать», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 12 марта, «Краснодар» завершил свои выступления в Кубке России, проиграв «Химкам» в матче 1/4 финала (Пути регионов) со счётом 0:2. В РПЛ же «быки» идут вторыми, отставая от первого «Зенита» всего на одно очко.