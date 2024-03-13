Деменко не верит, что Ивич был уволен из-за плохих результатов «Краснодара» весной

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера южан.

Эксперт усомнился в том, что отставка сербского тренера связана с результатами команды на старте весенней части сезона. По мнению Деменко, либо Ивич в ближайшее время возглавит «Спартак», либо у него произошёл конфликт с руководством «Краснодара».

«Я думаю, что Ивич хотел определённых футболистов, ему их не дали и, может быть, есть ещё другие моменты, из-за которых захлестнули эмоции. «Краснодар» — большой клуб и, наверное, не все были на стороне Ивича», — цитирует Деменко «Чемпионат».

На сегодняшний день «Краснодар», набравший 39 очков в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем 21-м туре «быки» встретятся с «Локомотивом». Эта игра состоится 30 марта.