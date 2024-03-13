Камоцци — об увольнении Ивича: «Один матч не стирает предыдущие результаты»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, сербский специалист официально был отправлен в отставку сегодня, 13 марта, после того, как «быки» вылетели из Кубка России, уступив в 1/4 финала Пути регионов команде Мелбет-Первой лиги «Химкам».

По мнению Камоцци, руководство «Краснодара» поступило неправильно по отношению к сербу.

«Удивлён увольнением Ивича. Он провёл хорошую работу в «Краснодаре». Один матч не стирает предыдущие результаты», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.