Пономарёв — об увольнении Ивича: «В «Краснодаре» с ума сошли, что ли?»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, в первых трёх мартовских матчах «Краснодар» потерпел два поражения и вылетел из Кубка России, уступив команде Мелбет-Первой лиги «Химкам» со счётом 0:2.

По мнению Пономарёва, после увольнения Ивича ни о каком чемпионстве «быков» речи идти не может, так как новому тренеру потребуется время для того, чтобы наладить отношения с командой.

«Увольнение Ивича — шок. Очень странное решение от руководства клуба, они сошли с ума, что ли?» — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От лидирующего «Зенита» «быки» отстают на один балл.