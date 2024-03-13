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Пономарёв — об увольнении Ивича: «В «Краснодаре» с ума сошли, что ли?»

13 Марта 2024 • 14:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, в первых трёх мартовских матчах «Краснодар» потерпел два поражения и вылетел из Кубка России, уступив команде Мелбет-Первой лиги «Химкам» со счётом 0:2.

По мнению Пономарёва, после увольнения Ивича ни о каком чемпионстве «быков» речи идти не может, так как новому тренеру потребуется время для того, чтобы наладить отношения с командой.

«Увольнение Ивича — шок. Очень странное решение от руководства клуба, они сошли с ума, что ли?» — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От лидирующего «Зенита» «быки» отстают на один балл.

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