В ЦСКА назвали диагноз Зделара

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар получил повреждение в последнем матче против «Ростова» в Кубке России. Врач московского клуба Эдуард Безуглов озвучил диагноз сербского футболиста.

«У Саши Зделара ушиб крестца. В ближайшее время он пройдёт дополнительное обследование, но участию в сборе национальной команды Сербии это повреждение с большой вероятностью помешать не должно», - слова Безуглова привела пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Во вторник команда Владимира Федотова пробилась в полуфинал пути РПЛ Кубка России, обыграв на своём поле «Ростов» со счётом 2:0.

Следующий матч ЦСКА проведёт через две с половиной недели.