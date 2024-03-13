Врач рассказал о новой травме Дивеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов дал комментарий по поводу травмы, которую во вторничном кубковом матче против «Ростова» получил защитник Игорь Дивеев.

«Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений», - слова Безуглова приводит пресс-служба ЦСКА.

Безуглов отметил, что Дивеев пройдёт курс стартовой терапии, после чего будут определены сроки его восстановления.

Игорь Дивеев пропустил всю первую часть сезона из-за серьёзной травмы голеностопа. Защитник вернулся в общую группу лишь по ходу зимних сборов.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 2:0 и пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.