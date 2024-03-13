Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о возможном конфликте Владимира Ивича с руководством «Краснодара».

«Сергей Николаевич - очень мудрый человек, он не будет конфликтовать. Ну просто разошлись и разошлись. Не конфликт, но какие-то размолвки могли быть, я бы так сказал. Конфликта в «Краснодаре» точно нет и не могло быть. Галицкий и Ивич - цивилизованные люди, которые достаточно долго в футболе, поэтому это исключено», — сказал Балахнин.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Ивича с поста главного тренера клуба. На момент ухода тренера команда располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.