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В «Краснодаре» точно нет и не могло быть конфликта – мнение эксперта эксклюзив

13 Марта 2024 • 14:30 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о возможном конфликте Владимира Ивича с руководством «Краснодара».

«Сергей Николаевич - очень мудрый человек, он не будет конфликтовать. Ну просто разошлись и разошлись. Не конфликт, но какие-то размолвки могли быть, я бы так сказал. Конфликта в «Краснодаре» точно нет и не могло быть. Галицкий и Ивич - цивилизованные люди, которые достаточно долго в футболе, поэтому это исключено», — сказал Балахнин.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Ивича с поста главного тренера клуба. На момент ухода тренера команда располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Балахнин Сергей Галицкий РПЛ Владимир Ивич ещё теги
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