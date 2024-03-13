Тарханов — об увольнении Ивича: «Возможно, эмоциональное решение»

Известный российский специалист Александр Тарханов отреагировал на информацию об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Тарханов признался, что удивлён отставкой Ивича. По мнению специалиста, руководство «Краснодара» приняло эмоциональное решение.

«Да, из Кубка вылетели, но в чемпионате второе место. Возможно, эмоциональное решение, сложно сказать. Может быть, «Спартак» его возьмёт, появлялась такая информация», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, текущей весной «Краснодар» провёл три матча, в которых потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. На сегодняшний день «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Зенита» на одно очко.