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Стало известно, когда Мусаев возглавит «Краснодар» эксклюзив

13 Марта 2024 • 13:48 Комментировать

В «Краснодаре» решились сменить тренера после того, как команда потеряла лидерство в Премьер-лиге и вылетела из национального кубка. В среду клуб объявил о расставании с Владимиром Ивичем, хотя относительно недавно серб утопал в комплиментах.

Теперь «Краснодар» примет Мурад Мусаев, который ранее уже работал с командой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Мусаев должен возглавить «быков» до конца текущей недели.

«Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в конце марта – против «Локомотива» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев
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