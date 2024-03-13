В «Краснодаре» решились сменить тренера после того, как команда потеряла лидерство в Премьер-лиге и вылетела из национального кубка. В среду клуб объявил о расставании с Владимиром Ивичем, хотя относительно недавно серб утопал в комплиментах.

Теперь «Краснодар» примет Мурад Мусаев, который ранее уже работал с командой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Мусаев должен возглавить «быков» до конца текущей недели.

«Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в конце марта – против «Локомотива» на поле соперника.