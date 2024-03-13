Дьяков: «Увольнение Ивича - ошибка «Краснодара»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об увольнении сербского тренера Владимира Ивича из «Краснодара». Об отставке специалиста было объявлено в среду, 13 марта.

«Увольнение Ивича - ошибочное решение. Да, начало неудачное, но это всего лишь два тура, они продолжают борьбу за чемпионство. Не понимаю, почему принято решение уволить Ивича», - передает слова Дьякова телеканал «Матч ТВ».

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги краснодарская команда набрала 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Зенита» на один балл. В следующем матче «Краснодар» на выезде встретится со столичным «Локомотивом».