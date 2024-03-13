«Краснодар» договорился с тренером – раскрыто важное условие контракта

Судя по всему, «Краснодар» снова возглавит Мурад Мусаев. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «быки» уже договорились с 40-летним специалистом о трудовом соглашении на срок до конца сезона.

Отмечается, что если Мусаев сможет обеспечить финиш «Краснодара» в топ-3 Премьер-лиги, то контракт тренера будет продлён.

Напомним, что в среду «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Произошло это после потери командой лидерства в Премьер-лиге и вылета из Кубка России.

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в конце марта – против «Локомотива» на выезде в чемпионате.