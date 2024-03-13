Синицын: «Три игры после паузы вынесли приговор Ивичу»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

По мнению эксперта, причиной увольнения сербского специалиста стали неудачные выступления «Краснодара» на старте весенней части сезона.

«Не знаю, логичное ли это решение. Наверное, три игры после паузы вынесли приговор Владимиру», — цитирует Синицына «Чемпионат».

Напомним, Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года. Под его руководством южане завершили первую часть текущего розыгрыша чемпионата России в лидерах турнирной таблицы, однако после перерыва потерпели два поражения в трёх проведённых матчах.