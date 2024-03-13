Непомнящий не понял, почему «Краснодар» уволил Ивича

Футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста рулевого «Краснодара».
«Неожиданная новость. Сожалею, что Ивича уволили. Не понимаю, по каким критериям увольняют тренеров и по каким нанимают в команду. Для меня это всегда загадка», - приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Об увольнении Ивича было объявлено сегодня, 13 марта. Сербский специалист руководил «Краснодаром» с января прошлого года.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «быки» набрали 39 очков после 20 туров. Команда занимает второе место в турнирной таблице.
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