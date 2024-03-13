Нигматуллин оценил отставку Ивича

«Краснодар» уволил Владимира Ивича с должности главного тренера уже после трёх весенних матчей, в которых была одержана только одна победа. Комментарий на этот счёт дал Руслан Нигматуллин – бывший футболист сборной России.

«Мы ещё совсем недавно восхищались тренерским мастерством Ивича, но хватило ровно три игры, чтобы улететь, а точнее отправиться на вокзал. Наверное, это просчёт всего футбольного клуба «Краснодар», не только главного тренера, но, как мы знаем, именно тренер в первую очередь несёт ответственность за проваленную предсезонную подготовку», - сказал Нигматуллин Metaratings.

Нигматуллин отметил, что одна победа в трёх матчах является негативным результатом. Нынешний «Краснодар» бывший вратарь сборной России назвал блеклой тенью самого себя.

Напомним, что на минувших выходных «Краснодар» потерял лидерство в турнирной таблице, пропустив на вершину «Зенит». А во вторник команда вылетела из Кубка России, проиграв «Химкам» со счётом 0:2. Следующий матч краснодарские «быки» проведут через две с половиной недели, их соперником будет «Локомотив».

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