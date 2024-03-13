Названо условие назначения Ивича тренером «Спартака»

Владимир Ивич остался без клубной прописки после ухода из «Краснодара». В последнее время серба активно связывали со «Спартаком». При этом спортивный директор московского клуба Томаш Амарал сомневается в кандидатуре Ивича. Этот специалист не является приоритетным для «красно-белых».

К варианту с назначением Ивича «Спартак» может вернуться при условии отсутствия договорённости с кем-то из основных кандидатов, пишет Metaratings.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. После двадцати туров команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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