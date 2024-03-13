Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес до сих пор не вернулся в расположение клуба. Нидерландский игрок задержан в ОАЭ за скрытие с места ДТП.

Пресс-служба «красно-белых» сообщила корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» новую информацию по ситуации.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», - сказали в столичном клубе.

В первой половине сезона Промес сыграл 17 матчей в рамках Премьер-лиги. Нападающий забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

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