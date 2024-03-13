Немецкий тренер высказался о работе в «Спартаке» или «Краснодаре»

Немецкий футбольный специалист Торстен Финк высказался насчет возможного трудоустройства в московском «Спартаке» или «Краснодаре».

«В нормальной ситуации - да. Но в данный момент - нет. Также у меня есть контракт с «Сент-Трюйденом», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 13 марта, «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги «быки» с 39 очками располагаются на второй позиции в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, набрал 31 очко и занимает шестое место.