Агент Ленини: «Ивич уволен? Ничего себе, вот это новости»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

Агент признался, что новость об увольнении серба сильно его удивила.

«Ивич уволен? Вау, ничего себе, вот это новости. Я узнал это только от вас. Как это повлияет на будущее Кевина? Пока даже сложно сказать», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, текущей весной «Краснодар» провёл три игры, в которых потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. На сегодняшний день «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах.