«Нервы сдают»: Смородская отреагировала на увольнение Ивича

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнение об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Они торопятся, но что‑то как‑то не задалось у «Краснодара» после возобновления чемпионата, и тут нервы сдают», - передает слова Смородской телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что об отставке Ивича было объявлено сегодня, 13 марта. В последней встрече под руководством этого специалиста краснодарский клуб потерпел поражение от подмосковных «Химок» со счетом 0:2.

После 20 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 39 очков и находится на второй месте в турнирной таблице.