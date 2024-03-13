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Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»

13 Марта 2024 • 13:08 Комментировать (5)

В среду было объявлено об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сербский специалист в последние недели имел проблемы в отношениях с руководителями клуба.

Так, после ничьей с «Рубином» (1:1) в раздевалку пришёл гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Он начал выяснить с футболистами причины неудачного результата. Ивич потребовал, чтобы Хашиг ушёл, ссылаясь на то, что в раздевалке всё решает тренер. Источник отмечает, что Хашиг согласился, но затаил обиду и сообщил об инциденте владельцу клуба Сергею Галицкому. 

Дальше – больше. После поражения от «Ростова» (1:2) Галицкий стал грубить Ивичу, и тот попросил руководителя следить за языком.  

Отметим, что Владимира Ивича уволили из «Краснодара» после поражения от «Химок» (0:2), которое повлекло за собой вылет из Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Хашиг Сергей Галицкий Владимир Ивич ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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USSR
13 Марта 2024 в 13:21
Очень напоминает увольнение Семина со второго места
Cruyff
13 Марта 2024 в 13:24
Или Спаллетти из Наполи
USSR
13 Марта 2024 в 13:33
да уж. Но там вроде обоюдное желание было и заранее. Могу ошибаться
USSR
13 Марта 2024 в 13:20
Даже в частном профессиональном клубе отсутствует тот самый профессионализм
Cruyff
13 Марта 2024 в 13:20
Всё правильно сделал тренер не надо вмешиваться в дела тренерские тем более какому то Хашигу занимайся блин своим делом! Тренерский состав разберёт все ошибки в игре сам без умников да и Галицкому не стоило если это не выдумки прессы тоже грубить ведь именно Ивич привёл Краснодар к нынешнему месту быков а спады в игре бывают даже у великих если так относиться к делу то Абаскаля тренера Спартака можно после каждого матча увольнять. Зря всё это поживём увидим
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