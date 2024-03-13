Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»

В среду было объявлено об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сербский специалист в последние недели имел проблемы в отношениях с руководителями клуба.

Так, после ничьей с «Рубином» (1:1) в раздевалку пришёл гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. Он начал выяснить с футболистами причины неудачного результата. Ивич потребовал, чтобы Хашиг ушёл, ссылаясь на то, что в раздевалке всё решает тренер. Источник отмечает, что Хашиг согласился, но затаил обиду и сообщил об инциденте владельцу клуба Сергею Галицкому.

Дальше – больше. После поражения от «Ростова» (1:2) Галицкий стал грубить Ивичу, и тот попросил руководителя следить за языком.

Отметим, что Владимира Ивича уволили из «Краснодара» после поражения от «Химок» (0:2), которое повлекло за собой вылет из Кубка России.