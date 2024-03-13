Губерниев посоветовал «Краснодару» тренера

«Краснодар» решил расстаться с Владимиром Ивичем уже после трёх весенних матчей, в которых команда отпраздновала только одну победу. Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал «быкам» совет по выбору нового рулевого.

По мнению Губерниева, «Краснодару» хорошо бы обратиться к Андрею Талалаеву.

«Талалаев прекрасен во всех отношениях. Он тот человек, который, без всякого сомнения, может собрать команду. Тонкий, чувствующий специалист», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В настоящий момент Андрей Талалаев тренирует «Химки». Во вторник подмосковная команда как раз и выбила «Краснодар» из Кубка России, отпраздновав победу со счётом 2:0.