Мостовой: «Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».
«Краснодару» не станет плохо после ухода Ивича. Есть команда, болельщики, стадион. Но никто не знает, как сейчас повернётся турнирная ситуация. Возможно, команда начнёт выигрывать», - цитирует Мостового «Чемпионат».
В последнем поединке краснодарский клуб сенсационно проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 0:2.
В Российской премьер-лиге «быки» занимают второе место. После 20 туров краснодарцы набрали 39 очков.
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