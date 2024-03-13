Сёмин – об Ивиче в «Спартаке»: «В этом клубе много чудес происходит постоянно»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, что уже экс-наставник «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить московский «Спартак» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

«Верите ли в Ивича в «Спартаке»? Не могу сказать. В «Спартаке» много чудес происходит постоянно», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «красно-белые» на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с отставанием от московского «Динамо», которое идёт на третьей позиции, в семь очков. Завтра, 14 марта, они проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга».