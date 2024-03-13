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Сёмин – о «Краснодаре»: «Причин для увольнения Ивича действительно не так много»

13 Марта 2024 • 12:34 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

Сёмин отметил, что никто не знает всех причин, но самое главное, что это решение принимает хозяин клуба, который один содержит ее.

«Поэтому он вправе принять решение, которое считает нужным. Наверное, это так. А причин для увольнения действительно не так много», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, кто заменит Ивича, но среди кандидатов есть три наставника, один из которых иностранец.

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