Уткин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Популярный блогер Василий Уткин высказал свое мнение об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Об увольнении Ивича было объявлено сегодня, 13 марта. Специалист занимал пост главного тренера «быков» с января 2023 года.

После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарцы набрали 39 баллов и находятся на второй позиции в турнирной таблице. «Быки» отстают от «Зенита» на одно очко.