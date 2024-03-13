Мостовой: Ивича нет в «Краснодаре», а Абаскаль до сих пор в «Спартаке, просто немыслимо

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об отставке сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Экс-игрок сборной России отметил, что такая новость стала для него полной неожиданность, ведь в прошлом сезоне «быки» дошли до финала Кубка России, а сейчас борются за чемпионство в РПЛ.

«Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» после 20 туров чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» один балл.