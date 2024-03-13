Орлов: «У «Краснодара» нет уверенности, что они могут стать чемпионами»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«На мой взгляд, если уж говорить по большому счёту, у них нет уверенности в том, что они могут стать чемпионами. Это же надо быть очень уверенным в этом», - рассказал Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

В среду, 13 марта, краснодарский клуб объявил об отставке главного тренера команды Владимира Ивича. В последней встрече под его руководством «быки» потерпели поражение от «Химок» со счетом 0:2.

По итогам 20 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице.