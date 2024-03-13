Зырянов оценил результаты «Краснодара» после зимней паузы

Бывший игрок питерского Константин Зырянов высказался о результатах «Краснодара» после зимней паузы.

Экс-игрок сборной России считает, что сработал психологический момент, ведь команда ушла на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, и долгое время они находились на паузе без сопротивления.

«Причём футболисты, иностранцы, русские, ранее они не находились на первом месте, уходя на перерыв. И это сыграло с ними злую шутку», — заявил Зырянов в видео на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что за два тура после возобновления сезона «быки» набрали один балл и уступили лидерство «Зениту».