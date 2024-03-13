Стало известно, кто хочет назначить Мусаева в «Краснодар»

Стало известно, кто продвигает кандидатуру Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара». Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», в назначении специалиста заинтересован генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.

Стоит отметить, что Мусаев работал наставником краснодарского коллектива с 2020 по 2021 год.

Сегодня, 13 марта, было объявлено об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Накануне «быки» потерпели поражение в Кубке России от подмосковных «Химок» (0:2).

После 20 туров чемпионата России краснодарцы набрали 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице.