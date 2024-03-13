Талалаев кратко высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о возможном назначении на должность наставника московского «Спартака».

«Я работаю в «Химках», и у меня пятилетний контракт», - приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 12 марта, подмосковный клуб выбил из борьбы «Краснодар» в борьбе за титул Кубка России на стадии первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, а также стоит отметить, что «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время с поста главного тренера «Спартака» может быть отправлен Гильермо Абаскаль.