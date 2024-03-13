Зарема: «Спартак» и «Краснодар» расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту»

«Спартак» и «Краснодар» сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.