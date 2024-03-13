Зарема: «Спартак» и «Краснодар» расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мыслями о титульной гонке в Российской премьер-лиге.
«Спартак» и «Краснодар» сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.
По итогам 20 туров чемпионата России «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. «Спартак» занимает шестое место в таблице.
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