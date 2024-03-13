Гаджиев: «Назначить Мусаева — это хорошее решение «Краснодара»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что после отставки Владимира Ивича «Краснодар» может возглавит Мурад Мусаев.

«Мусаев — готовый тренер, который уже поработал в другой стране. Назначить Мусаева главным — это хорошее решение «Краснодара», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

При этом специалист выразил мнение, что если обращать внимание только на результаты, «Краснодар» поторопился с увольнением Ивича.

Напомним, вчера, 12 марта, «Краснодар» уступил «Химкам» (0:2) в 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) и сенсационно вылетел из турнира. В РПЛ «быки» сейчас занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 20 турах.