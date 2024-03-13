Зарема высказалась об увольнении Ивича

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба - это самодурство. Ещё большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак», - передает слова Салиховов Metaratings.ru.

В последнем матче под руководством Ивича краснодарская команда потерпела поражение от «Химок» со счетом 0:2. В Российской премьер-лиге «быки» набрали всего одно очко в двух играх после зимней паузы. «Краснодар» с 39 баллами занимает второе место в турнирной таблице.