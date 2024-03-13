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Орещук: «Вообще не понял, что произошло с «Краснодаром»

13 Марта 2024 • 11:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
30.03 16:00

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, об увольнении сербского специалиста было объявлено сегодня, 13 марта, после того, как «быки» вылетели из Кубка России, уступив в 1/4 финала (Пути регионов) «Химкам» со счётом 0:2.

По мнению Орещука, «Краснодар» сильно сдал и сейчас это уже не та команда, которая была в первой части сезона.

«Вообще не понял, что произошло с «Краснодаром» этой весной. Но команда сейчас совсем другая, от слова «совсем», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В первых трёх матчах после зимней паузы «Краснодар» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. После 20 туров РПЛ «быки» занимают второе место, отставая от первого «Зенита» на одно очко.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Орещук Владимир Ивич ещё теги

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