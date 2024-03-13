Талалаев высказался о «Краснодаре»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о возможной работе в «Краснодаре». Ранее сообщалось, что россиянин может заменить Владимира Ивича.

«Никаких переговоров с «Краснодаром» не было», - передает слова Талалаева Metaratings.ru.

Об отставке Ивича с поста главного тренера «Краснодара» было объявлено сегодня, 13 марта. В последнем поединке под его руководством команда уступила «Химкам» (0:2) в Кубке России.

«Быки» неудачно начали вторую половину сезона, команда потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. После 20 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 39 очков и занимает второе место в таблице.